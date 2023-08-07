Росфинмониторинг внес социолога Бориса Кагарлицкого в реестр террористов

Фото: ТАСС/Владимир Гердо (Борис Кагарлицкий признан иноагентом в РФ)

Росфинмониторинг внес социолога и публициста Бориса Кагарлицкого (признан иноагентом в РФ) в реестр террористов и экстремистов.

"Кагарлицкий Борис Юльевич, 1958 года рождения, город Москва", – говорится в перечне, обновившемся 7 августа.

Ранее в отношении социолога возбудили дело по статье "Публичное оправдание терроризма, совершенное с использованием информационно-коммуникационных сетей, в том числе сети интернет". Причиной для этого, как сообщал Ерохов, стал пост Кагарлицкого о теракте на Керченском мосту в 2022 году.

Позже Сыктывкарский городской суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Согласно постановлению суда, в СИЗО Кагарлицкий будет находиться до 24 сентября 2023 года.

