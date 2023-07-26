ФСБ просит суд арестовать социолога Кагарлицкого

Фото: ТАСС/Александр Демьянчук (Борис Кагарлицкий признан в РФ иноагентом)

Управление ФСБ по Республике Коми направило в суд ходатайство об аресте политолога и социолога Бориса Кагарлицкого (признан в РФ иноагентом) по делу об оправдании терроризма. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Сыктывкарского городского суда.

В суде уточнили, что Кагарлицкого обвиняют по части 2 статьи 205.2 УК РФ ("Публичное оправдание терроризма, совершенное с использованием информационно-коммуникационных сетей, в том числе сети интернет").

Как отмечалось ранее, причиной для возбуждения уголовного дела стал его пост о теракте на Керченском мосту в 2022 году. Социолог, в свою очередь, не согласен с обвинениями следователей и не признает вину.

По информации адвоката Кагарлицкого Сергея Ерохова, цель выступлений политолога, по его же словам, заключалась в желании "показать реальные проблемы, с которым сталкивается РФ". Добавлялось, что после задержания мужчину доставили в Сыктывкар, где позже ему изберут меру пресечения.