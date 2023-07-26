Суд в Коми арестовал социолога Кагарлицкого за призывы к терроризму на 2 месяца

Фото: ТАСС//Владимир Гердо (Борис Кагарлицкий признан в РФ иноагентом)

Сыктывкарский городской суд арестовал социолога и политолога Бориса Кагарлицкого (признан в Российской Федерации иноагентом) по обвинению в призывах к терроризму, сообщает ТАСС со ссылкой на данные из зала суда.

"Суд постановил избрать меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть по 24 сентября 2023 года включительно", – огласил решение судья.

Ранее сообщалось, что причиной для возбуждения уголовного дела стал пост социолога о теракте на Керченском мосту в 2022 году. Кагарлицкий, в свою очередь, не согласился с обвинениями следователей и не признал вину.

По информации адвоката Кагарлицкого Сергея Ерохова, цель выступлений политолога, по его же словам, заключалась в желании "показать реальные проблемы, с которым сталкивается РФ". Добавлялось, что после задержания мужчину доставили в Сыктывкар, где позже ему изберут меру пресечения.

В пресс-службе Сыктывкарского городского суда отметили, что Кагарлицкого обвиняют по части 2 статьи 205.2 УК РФ ("Публичное оправдание терроризма, совершенное с использованием информационно-коммуникационных сетей, в том числе сети интернет"). В свою очередь, управление ФСБ по Республике Коми направило в суд ходатайство об аресте политолога.