Политологу Кагарлицкому предъявили обвинение в призывах к терроризму в Сети

Фото: телеграм-канал "Кагарлицкий letters" (признан иноагентом в РФ)

Федеральная служба безопасности (ФСБ) предъявила социологу и политологу Борису Кагарлицкому (признан в РФ иноагентом) обвинение в призывах к терроризму с использованием сети интернет. Об этом сообщил его адвокат Сергей Ерохов.

"Я принял адвокатское поручение защищать известного российского политолога, профессора Б. Ю. Кагарлицкого. Ему вменяют часть 2 статьи 205.2 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности с использованием интернета")", – цитирует его ТАСС.

По словам адвоката, Кагарлицкий не признает вину. Цель выступлений политолога, по его словам, заключалась в желании "показать реальные проблемы, с которым сталкивается РФ".

Дело Кагарлицкого расследует ФСБ РФ по республике Коми. После задержания его доставили в Сыктывкар, где позже изберут меру пресечения.

Министерство юстиции РФ внесло Кагарлицкого в реестр СМИ-иноагентов в мае прошлого года. Вместе с ним там оказались политические деятели Владимир Милов (признан в РФ иноагентом) и Леонид Гозман (признан в РФ иноагентом), бывший юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан экстремистской организацией и запрещен на территории РФ) Любовь Соболь (признан в РФ иноагентом) и другие.

