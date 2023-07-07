Германская разведка могла прослушивать переговоры Лукашенко и Пригожина – СМИ

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Федеральная разведывательная служба Германии (BND) могла прослушивать переговоры белорусского лидера Александра Лукашенко c главой ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным. Об этом сообщает телеканал ARD со ссылкой на журналистское расследование теле- и радиовещательных компаний WDR и NDR.

По данным СМИ, BND знала о попытке вооруженного мятежа в России лучше, чем было известно ранее. Утверждается, что разведывательная служба могла следить за переговорами между Пригожиным и Лукашенко. Сотрудники BND якобы были свидетелями важного разговора между президентом Белоруссии и основателем группы, считают авторы материала.

BND подозревала, что ЧВК начнет мятеж, примерно за неделю до произошедшего, говорится в расследовании. Служба, по всей видимости, пыталась проверить информацию у союзников. Авторы материала указали, что попытка не увенчалась успехом. На этом фоне ведомство федерального канцлера ФРГ не получило информацию о предполагаемом мятеже. Впоследствии BND сообщила властям Германии о ситуации только 23 июня.

Между тем в Минобороны Белоруссии проинформировали об отсутствии бойцов ЧВК "Вагнер" в лагере, который был предложен им для размещения.

"Помощник министра обороны по идеологической работе в вооруженных силах – начальник главного управления идеологической работы министерства обороны Леонид Касинский заявил, что оперативные группы "Вагнера" на данный момент не приезжали в район Осиповичей, чтобы ознакомиться с возможным местом размещения", – передает БелТА.

Касинский рассказал, что лагерь под Осиповичами был предназначен для тренировки бойцов, а также представителей администрации при развертывании системы территориальной обороны. Речь идет о бывшем военном городке, которые сохранил свою инфраструктуру. По данным СМИ, вместимость лагеря составляет порядка 5 тысяч человек.

Накануне Лукашенко рассказал, что Пригожина на территории Белоруссии сейчас нет, он находится в Санкт-Петербурге. Бойцы ЧВК, продолжил президент, пребывают в своих постоянных лагерях в России.

23 июня Пригожин сообщил об ударе ВС РФ по тыловым лагерям ЧВК и призвал сторонников выйти против военного руководства страны. Министерство обороны РФ опровергло информацию об ударе.

На этом фоне на территории Москвы и Московской области, а также в других регионах России был введен режим КТО. Позже Лукашенко по согласованию с Владимиром Путиным провел переговоры с Пригожиным.

Глава группы принял предложение белорусского лидера об остановке движения на территории РФ и дальнейших шагах по деэскалации напряжения. 26 июня режим КТО сняли в Москве.

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