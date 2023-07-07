Экс-посол США в РФ оценил вероятность применения ядерного оружия на Украине

Фото: Агентство ''Москва''/Софья Сандурская

Бывший посол США в России Джон Салливан назвал маловероятной возможность применения Россией ядерного оружия на Украине. Об этом он заявил в интервью The Washington Post.

По его словам, к подобным мерам также не прибегнут и союзники США по Североатлантическому альянсу.

Салливан также добавил, что американской администрации тем не менее следует внимательно следить за сложившейся ситуацией и не пропустить потенциальную угрозу ядерной войны.

Ранее в ряде СМИ появилась информация, что председатель КНР Си Цзиньпин обратился к Владимиру Путину с просьбой не применять ядерное оружие в ходе спецоперации, напомнив, что позиция против его использования включена в мирный план Китая по Украине.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что подобная информация является вымыслом.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, в свою очередь, заявил, что конфликт на Украине не станет причиной применения ядерного оружия. По его словам, такое возможно только в случае агрессии НАТО против Минска или Москвы.

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