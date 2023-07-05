Си Цзиньпин предостерег Путина от применения ядерного оружия на Украине – СМИ

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Председатель КНР Си Цзиньпин обратился к Владимиру Путину с просьбой не применять ядерное оружие в ходе спецоперации, напомнив, что позиция против его использования включена в мирный план Китая по Украине. Об этом сообщает The Financial Times со ссылкой на западные и китайские источники.

Из материала издания следует, что китайский лидер попросил об этом Путина во время визита в Москву в марте, когда они общались один на один. Информацию об этом подтвердил экс-сотрудник правительства Китая.

В свою очередь, старший советник китайского правительства отметил, что цель предостеречь президента РФ от использования ядерного оружия являлась главной в кампании Пекина.

Ранее официальный представитель министерства иностранных дел Китая Мао Нин заявила, что страна считает важным оказать содействие в дипломатическом урегулирования конфликта на Украине. Подобным образом она прокомментировала сообщения в Сети, в которых говорилось, что в июле Китай может принять участие в переговорах по мирному урегулированию ситуации на Украине.



КНР призывает к скорейшему возобновлению мирных переговоров России и Украины – Си Цзиньпин