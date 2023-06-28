В Китае заявили, что справятся с любыми трудностями под руководством Компартии

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КНР сможет преодолеть любые трудности под руководством Коммунистической партии Китая, считает официальный представитель китайского министерства иностранных дел Мао Нин. Так она ответила на недавнее заявление американского лидера Джо Байдена о проблемах в КНР.

"У Китая есть руководство КПК и усилия китайского народа, Китай следует по пути социализма с китайской спецификой, и уверена, что сможет справиться со всеми возникающими трудностями", – цитирует ее ТАСС.

Ранее Байден заявил, что у Китая "колоссальные проблемы". Такое заявление он сделал во время выступления на мероприятии по сбору пожертвований на избирательную кампанию. При этом американский лидер уточнил, что "не будет вдаваться в детали".

Президент США уже не первый раз вызывает негодование Китая своими высказываниями. Так, рассказывая об инциденте со сбитым аэростатом, Байден назвал председателя КНР Си Цзиньпина "диктатором".

В свою очередь, в Китае назвали абсурдными и провокационными подобные заявления. В МИД КНР выразили решительный протест.



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