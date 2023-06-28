Байден заявил о "колоссальных проблемах" у Китая

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Президент США Джо Байден считает, что у Китая "колоссальные проблемы". Об этом сообщает журналистский пул Белого дома.

Такое заявление Байден сделал во время выступления на мероприятии по сбору пожертвований на избирательную кампанию.

При этом американский президент уточнил, что "не будет вдаваться в детали".

Ранее стало известно, что слова Байдена вызвали политический скандал. Американский президент, рассказывая об инциденте со сбитым аэростатом над США, назвал председателя КНР Си Цзиньпина "диктатором".

В Китае выразили решительный протест. Официальный представитель министерства иностранных дел Китая Мао Нин назвала это заявление Байдена абсурдным, безответственным, противоречащим фактам и серьезно нарушающим дипломатический этикет.

Сам же Байден впоследствии заявил, что его реплика о Си Цзиньпине не помешает нормализации отношений США и КНР. По его мнению, это высказывание "не имело какие-либо реальные последствия".



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