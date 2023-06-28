Трамп заявил, что Китай контролирует президента США Джо Байдена

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Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что нынешний глава государства Джо Байден подконтролен Китаю. Об этом сообщает РИА Новости.

Выступая на мероприятии федерации женщин-республиканок в штате Нью-Гемпшир, Трамп заявил, что Байден не делает ничего относительно действий Китая на Кубе.

"Причина, по которой он не хочет ничего делать, в том, что он скомпрометирован. Китай владеет им", – сказал он.

Трамп подчеркнул, что если он одержит верх на выборах в 2024 году, то потребует от Китая в течение двух суток вывезти все военное и шпионское оборудование с Кубы.

При этом ранее замглавы МИД Кубы Карлос Фернандес де Коссио опроверг сообщения, распространяемые в СМИ, о том, что в стране по соглашению с Китаем строится военная база для слежки за Соединенными Штатами. Он заявил, что это клевета, которая "сфабрикована американскими чиновниками".



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