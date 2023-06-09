Куба опровергла информацию о строительстве военной базы для слежки за США

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Замглавы МИД Кубы Карлос Фернандес де Коссио опроверг сообщения, распространяемые в СМИ, о том, что в стране по соглашению с Китаем строится военная база для слежки за Соединенными Штатами.

"Подобная клевета была сфабрикована американскими чиновниками", – написал дипломат в Twitter.

Ранее зампред Совбеза Российской Федерации Дмитрий Медведев выразил благодарность лидеру Кубинской революции Раулю Кастро за поддержку, которую Гавана оказывает Москве на фоне гибридной войны с Западом.

До этого вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщил, что Россия налаживает формат работы российских банков на Кубе и согласовывает их последующий переход на расчеты в рублях.