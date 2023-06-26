Эксперт рассказал, почему невозможен союз между Китаем и США

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Союз Китая и США невозможен, поскольку Пекин строит собственный проект, заявил доцент финансового Университета при Правительстве РФ Леонид Крутаков в эфире радио КП.

"Использование Запада, сохранение каких-то площадок, отсутствие резкого разрыва – да. Но Китай настроен на строительство своего проекта. Если Россия окажется под Западом, то у Китая нет шансов на развитие этого проекта", – объяснил он.

Как уточнил эксперт, Пекин вряд ли изменит мнение в отношении украинского конфликта.

Ранее президент США Джо Байден высказался об инциденте с китайским аэростатом и заявил, что Си не владел полной информацией о произошедшем. Он отметил, что китайский лидер расстроился, поскольку для диктаторов это большой позор.

В ответ посольство КНР в Вашингтоне призвало США "немедленно предпринять серьезные действия, чтобы устранить негативные последствия и соблюдать свои собственные обязательства". В противном случае Пекин пригрозил Вашингтону последствиями.

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