Песков назвал вымыслом публикации про "предостережения" Си Цзиньпина Путину

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал вымыслами утверждения о том, что лидер Китая Си Цзиньпин якобы лично предостерег Владимира Путина от использования ядерного оружия на Украине.

По его словам, по итогам важного визита председателя КНР в Москву было предоставлено много информации и заявлений для прессы.

Он подчеркнул, что суть переговоров была четко изложена в документах, принятых по итогам совместного заявления.

"Поэтому информации очень много. А все остальное является вымыслами", – сказал Песков.

Ранее газета Financial Times, сославшись на источники в Кремле, Китае и странах Запада, писала, что председатель КНР Си Цзиньпин обратился к Владимиру Путину с просьбой не применять ядерное оружие в ходе спецоперации, напомнив, что позиция против его использования включена в мирный план Китая по Украине.

Из материала издания следует, что китайский лидер попросил об этом Путина во время визита в Москву в марте, когда они общались один на один. Информацию об этом подтвердил экс-сотрудник правительства Китая.

В свою очередь, старший советник китайского правительства отметил, что цель предостеречь президента РФ от использования ядерного оружия являлась главной в кампании Пекина.

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