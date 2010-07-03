Си Цзиньпин едва не упал со сцены на ПМЭФ-2019

Фото: kremlin.ru

Председатель КНР Си Цзиньпин едва не упал со сцены на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума. Его успели подхватить охранники Владимира Путина, сообщает РИА Новости.

Сразу после окончания мероприятия журналисты и представители делегаций подбежали к сцене. Во время рукопожатия Си Цзиньпин потерял равновесие и чуть не упал в толпу.

После инцидента китайский лидер спокойно покинул зал.

Нихао! Журналисты китайского пула так горячо приветствовали Си Цзиньпина, что чуть не уронили китайского лидера. Охрана Путина помогла ему удержаться pic.twitter.com/7n1JQaYqA6 — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) June 7, 2019



Ранее на форуме модератор пленарного заседания спросила у Путина, каково место России в схватке за экономическое господство и нужно ли нашей стране выбирать одну из парадигм. В ответ президент РФ процитировал китайскую пословицу: "Когда тигры дерутся в долине, умная обезьяна сидит и смотрит, чем это закончится".