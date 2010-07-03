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14:37

Медведчук выразил надежду на успешные переговоры по газу с Россией

политика экономика

14:37

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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук пообещал сделать все необходимое для продолжения переговоров по поставкам российского газа на Украину. На полях Петербургского международного экономического форума политик выразил надежду, что переговоры завершатся успешно до конца года.

"Наша партия и наша команда сделает все, чтобы мы продолжили прямые переговоры по прямым поставкам российского газа, по обеспечению транзита, возможности дальнейшего рассмотрения по созданию газово-транспортного консорциума", – заявил Медведчук. Его слова транслировал телеканал "Россия 24". Как пояснил украинский политик, вариант газово-транспортного консорциума представляется ему более выгодным, чем просто транзит.

В ноябре 2015 года Киев прекратил закупку газа у России и с тех пор закачивал в хранилища более дорогой газ, закупленный по реверсу в Европе, в частности, в Словакии, Польше и Венгрии. Действующие контракты на поставку и транзит российского газа через Украину истекают в конце этого года.

В начале июня премьер-министр РФ Дмитрий Медведев высказался о перспективах транзита российского газа через Украину. Глава кабмина выразил надежду, что у нового украинского руководства прагматичность возьмет верх над политическими спекуляциями.

При этом представитель президента Украины Владимира Зеленского Андрей Герус ранее заявил о трех энергетических кризисах: нефтепродуктов, электроэнергетики и газа, с которым столкнется Украина в ближайшие семь месяцев.

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