Украинский депутат подсчитал потери от сокращения экспорта в РФ

Фото: depositphotos/reflextions

За пять лет после сокращения торговли с Россией Украина потеряла порядка 80 миллиардов долларов. Об этом депутат Верховной рады Вадим Новинский заявил в эфире телеканала "НАШ".

По его словам, для возвращения экономики страны на уровень 2013 года нужно минимум 35 лет. Главным условием Новинский считает восстановление отношений с РФ.

"Наши предприятия, которые были ориентированы на российский рынок и на рынок стран СНГ, просто сейчас стоят", – сказал он.

Парламентарий считает, что приоритетной целью президента Владимира Зеленского должно быть окончание внутриукраинского конфликта в Донбассе. Это объединит общество и обеспечит рост ВВП.

Ранее депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявил, что Киев рискует остаться без "помощи с Востока" в случае разрыва отношений с Москвой. При этом он убежден, что разрывать связи с Западной Европой и США не стоит.

