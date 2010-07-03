Последствия разрыва отношений с РФ оценили в Раде

Киев рискует остаться без "помощи с Востока" в случае разрыва отношений с Москвой. Такой прогноз дал депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина".
Парламентарий считает, что его стране нужно восстановить отношения с Россией и государствами СНГ. При этом он убежден, что разрывать связи с Западной Европой и США не стоит.
По словам Рабиновича, недавняя отмена визита адвоката президента США Дональда Трампа Рудольфа Джулиани в Киев связана с тем, что тот увидел в команде новоизбранного президента Украины "врагов Америки".
В связи с этим депутат посоветовал команде Зеленского стать "ласковым нейтральным теленком, который получает молоко и с Запада, и с Востока".
Ранее Рабинович заявил, что утрата российского газа обернется для Украины потерей не менее трех–пяти миллиардов долларов. По его мнению, политикам стоит договориться с Москвой.
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