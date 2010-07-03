В Раде оценили просьбу Коломойского оставить Авакова в правительстве Украины

В Верховной раде Украины не удивились сближению бизнесмена Игоря Коломойского с министром внутренних дел Арсеном Аваковым.
"Это разве сенсация какая-то? Коломойский три дня назад сказал, что победа Зеленского – это "наша совместная победа с Аваковым". Следовательно, они давно работают вместе", – цитирует ИА "НСН" депутата Рады Вадима Рабиновича.
Ранее стало известно, что, по мнению Коломойского, избранный президент Украины Владимир Зеленский должен оставить в составе правительства Арсена Авакова.
"Чтобы в стране ни происходило, он является фундаментом. Я считаю, что он фактор стабильности в стране", – указал Коломойский в интервью изданию Bihus.Info. Он также отметил, что на своем посту может остаться премьер-министр Владимир Гройсман.
Украинский олигарх также объявил, что намерен вернуться в Киев из Израиля после инаугурации Зеленского.
В декабре 2017 года Высокий суд Англии выдал приказ о всемирном аресте активов Коломойского. Суд принял решение на основе доказательств о проведении незаконных операций – он якобы вывел из Приватбанка около двух миллиардов долларов на счет контролируемых компаний.
Коломойскому принадлежит украинский телеканал "1+1". Бизнесмен после конфликта с президентом Петром Порошенко уехал в Израиль. Нынешние власти страны обвиняют его в дестабилизации общественно-политической жизни, в манипуляции общественно-значимой информацией.
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