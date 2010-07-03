СМИ сообщили о расследовании ФБР в отношении Коломойского

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СМИ узнали о расследовании ФБР в отношении Игоря Коломойского. Украинского бизнесмена подозревают в нескольких финансовых преступлениях, сообщает издание Daily Beast.

Сам предприниматель отрицает, что "когда-либо отмывал деньги в США", утверждает адвокат Майк Салливан.

В декабре 2017 года Высокий суд Англии выдал приказ о всемирном аресте активов Коломойского. Суд принял решение на основе доказательств о проведения незаконных операций – он якобы вывел из Приватбанка около двух миллиардов долларов на счет контролируемых компаний.

Коломойскому принадлежит украинский телеканал "1+1". Бизнесмен после конфликта с президентом Петром Порошенко уехал в Израиль. Власти страны обвиняют его в дестабилизации общественно-политической жизни, в манипуляции общественно-значимой информацией.