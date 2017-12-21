Суд в Лондоне выдал приказ о всемирном аресте активов Коломойского

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Приказ о всемирном аресте активов экс-владельца украинского Приватбанка Игоря Коломойского выдал Высокий суд Англии.

Кроме того, суд приказал арестовать активы еще одного бывшего собственника – Геннадия Боголюбова, а также активы шести компаний, которые, по некоторым данным, он контролирует вместе с Коломойским, сообщает "Газета.ру".

Суд принял решение на основе доказательств о проведения незаконных операций. Отмечается, что Коломойский и Боголюбов вывели из банка около двух миллиардов долларов на счет контролируемых компаний. Приватбанк намерен вернуть денежные средства с учетом процентов в размере 2,5 миллиарда долларов.

В 2014 году Басманный суд заочно арестовал Коломойского, занимавшего на тот момент пост губернатора Днепропетровской области. По версии следствия, он был одним из организаторов войсковой операции на территории юго-востока Украины, в ходе которой погибли граждане РФ.