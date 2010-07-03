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15:01

В Госдуме назвали заявление Зеленского по СП-2 попыткой сохранить транзит

политика экономика

15:01

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Фото: ТАСС/Петр Сивков

Заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Киев и Варшава должны вместе противодействовать строительству "Северного потока – 2", прокомментировал член думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Владимир Катенев.

По словам парламентария, "Зеленский пытается сохранить транзит газа через Украину, ведь они все на этом прилично зарабатывают". Как пояснил депутат в беседе с RT, украинский лидер "ищет любых союзников, которые могут быть ему полезны в данном вопросе".

Однако, напомнил Катенев, каждая страна действует исходя из соображений собственной выгоды. "И если для нее удобно покупать более привлекательный по цене и качественный российский газ, то она, несмотря ни на какие политические заявления, будет это делать", – считает парламентарий.

Катенев добавил, что проходящий через территорию Украины газопровод уже "исчерпал себя физически и морально", тогда как "Северный поток – 2" представляет "новую, современную инфраструктуру", которая более эффективна и экономична. "Страны же, которые оказались вне проекта, пытаются создать проблемы для других", – подытожил депутат.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина и Польша должны сотрудничать в вопросах противодействия строительству "Северного потока – 2".

В мае министр энергетики США Рик Перри объявлял о планах по введению санкций в отношении проекта газопровода "Северный поток – 2". В частности, в США предложили ввести не менее пяти видов санкций против тех, кто оказывает услуги страхования судам, которые занимаются укладкой газопровода.

"Северный поток – 2" предполагает строительство двух веток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Первоначально его планировалось достроить в 2019 году, но сроки окончания работ могут перенести на вторую половину 2020 года.

Газопровод пройдет через территориальные воды или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. В настоящее время трубопровод прокладывают в водах Германии, Швеции и Финляндии.

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