Меркель оценила шансы остановить "Северный поток – 2"

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Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что новая Газовая директива Европейского союза не повлияет на реализацию проекта строительства газопровода "Северный поток – 2". Она отметила, что директива при этом дает Еврокомиссии возможности для опротестования, передает RT.

"Проект практически полностью утвержден. Новая Газовая директива дает Еврокомиссии больше возможностей для опротестования, однако и она не воспрепятствует проекту", – заявила Меркель.

Ключевое значение в реализации этого проекта имеет участие Украины как транзитера газа, добавила канцлер.

Ранее сенат США сообщил о планах принять законопроект, накладывающий санкции на компании, участвующие в прокладке "Северного потока – 2". В комитете Госдумы по энергетике заявили, что такие инициативы и заявления создают впечатление истерики.

"Северный поток – 2" предусматривает строительство двух ниток газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Мощность газопровода будет достигать 55 миллиардов кубометров газа в год.