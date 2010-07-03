Медведев высказался о перспективах транзита российского газа через Украину

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Дмитрий Медведев выразил надежду на то, что новые власти Украины достаточно прагматичны для того, чтобы сохранить транзит российского газа, сообщает сайт "Аргументы и факты".

По словам премьера, в Москве рассчитывают на то, что у нового руководства Украины прагматичность возьмет верх над политическими спекуляциями.

В конце текущего года истекает срок действующих договоренностей на поставку и транзит российского газа через Украину.

Ранее представитель Владимира Зеленского в правительстве Андрей Герус заявил о трех энергетических кризисах – нефтепродуктов, электроэнергетики и газа, которые произойдут в ближайшие семь месяцев.