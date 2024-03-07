Финский поселок Виролахти "исчезает" после закрытия границы с Россией – СМИ

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Финский муниципалитет Виролахти в скором времени может исчезнуть из-за закрытия границы с Россией. Об этом сообщает издание Yle.

Журналисты указали на то, что в феврале этого года на главной трассе муниципалитета практически не было проезжающих машин, а местный магазин распродает весь оставшийся товар.

В статье отмечается, что регион надеется на слияние с городом Хамина. Глава департамента министерства финансов Минна-Марья Йокинен подчеркнула, что объединение населенных пунктов не решит все проблемы, однако может дать больше возможностей для развития.

Решение о слиянии Хамины и Виролахти может быть принято в начале мая, утверждается в материале издания.

В Хельсинки заявили о решении закрыть некоторые КПП на границе с РФ еще в ноябре 2023 года. 30 декабря закрылся последний работающий пропускной пункт.

В начале февраля этого года финская сторона продлила решение о закрытии контрольно-пропускных пунктов на границе с Россией до 14 апреля.

Позже местные СМИ сообщали, что руководство пограничной службы Финляндии выступило с инициативой навсегда закрыть два пункта пропуска на границе с Россией. Речь идет о КПП "Париккала" и "Инари" в городе Лиекса, которые до этого уже прекращали работу на несколько лет.

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