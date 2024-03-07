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00:27

Политика

Президент Сенегала распустил правительство и назначил нового премьера – СМИ

Фото: 123RF/ngonhan

Президент Сенегала Маки Саль распустил прежнее правительство и назначил нового премьер-министра страны. Об этом сообщает национальная телекомпания RTS.

Отмечается, что новым премьером Сенегала стал министр внутренних дел Сидики Каба.

Кроме того, как сообщает местное издание Seneweb, Саль также назначил выборы президента страны на 24 марта этого года.

Ранее президент Венгрии Каталин Новак заявила, что уходит в отставку из-за того, что в апреле 2023 года совершила ошибку, помиловав замешанного в педофилии.

Венгерский парламент на первом заседании весенней сессии единогласно принял отставку Новак. Вскоре после этого на пост президента страны был избран председатель Конституционного суда Тамаш Шуйок.

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