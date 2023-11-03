РФ подпишет военные соглашения с Сенегалом и с Сан-Томе и Принсипи

Фото: depositphotos/aa-w

Российский кабмин утвердил проекты соглашений о военном сотрудничестве между РФ и Сенегалом, а также Москвой и Сан-Томе с Принсипи. Такой указ подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

"Одобрить представленный Минобороны России, согласованный МИД России и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти проект Соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Республики Сенегал о военном сотрудничестве", – следует из документа.

Министерство обороны России обязали осуществить переговоры с сенегальской стороной и подписать указанное соглашение от имени кабмина РФ. Таким же образом сформулировано распоряжение, которое касается проекта с Сан-Томе и Принсипи.

В самих соглашениях говорится, что государства, подписывая документы с Москвой, подтверждают, что военное сотрудничество будет способствовать укреплению мира и международной стабильности.

Ранее стало известно, что Финляндия в течение ближайших недель намерена утвердить оборонное соглашение с американской стороной Defence Cooperation Agreement (DCA). Как писали СМИ, после переговоров будет определен статус войск США, когда они действуют на территории Финляндии.

РФ и Белоруссия будут обмениваться информацией о нарушителях на дорогах