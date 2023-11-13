Премьер-министр Польши подал в отставку из-за формирования нового правительства

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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий после парламентских выборов подал в отставку вместе с остальным кабмином страны, пишет РИА Новости.

Причиной тому послужила процедура формирования нового правительства, так как 13 ноября к работе приступил новый состав парламента. Теперь правящая партия "Право и справедливость" Ярослава Качиньского уже не имеет в нем большинства и не сможет самостоятельно сформировать правительство.

Планируется, что польский президент Анджей Дуда далее поручит Моравецкому первую попытку сформировать новый кабмин. В свою очередь, оппозиционные партии заключили соглашение и заявили о праве сформировать кабинет министров под началом бывшего главы Евросовета Дональда Туска.



Однако назначение нового премьера Польши невозможно без получения вотума доверия сейма. Если депутаты трижды отклонят его кандидатуру, то президент распустит парламент и назначит новые выборы.

Ранее заместитель министра иностранных дел стран, уполномоченный правительства по вопросам репараций Аркадиуш Мулярчик заявил, что новый парламент Польши должен продолжить требовать военные репарации от Германии. Власти страны ранее заявляли, что требуют от ФРГ 6,2 триллиона злотых – около 1,3 триллиона долларов за ущерб во Второй мировой войне.

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