Дональд Туск станет кандидатом на пост премьера Польши от оппозиции

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Оппозиционная Гражданская коалиция будет выдвигать Дональда Туска на пост премьер-министра Польши. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова вице-председателя коалиции Цезария Томчика.

"Дональд Туск является естественным кандидатом на пост премьер-министра", – сказал Томчик.

Кроме того, научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Станислав Кувалдин в беседе с RT назвал Туска "очевидной кандидатурой".

Фактически победивший в коалиции оппозиционных сил Туск является наиболее опытным и влиятельным политиком, у которого есть опыт формирования правительства, а также он обладает большим влиянием на европейском уровне, уверен эксперт.

По итогам парламентских выборов в Польше лидирует правящая консервативная партия "Право и справедливость", набравшая 36,8% голосов. На втором месте находится оппозиционная "Гражданская коалиция" с 31,6% голосов, на третьем – центристский блок "Третий путь" с 13%, далее – партия "Левые" и коалиция националистов и евроскептиков "Конфедерация" с 8,6 и 6,2% соответственно.

Оппозиция может получить большинство в польском сейме и сформировать правительство, если решит объединиться.

Ранее глава польской оппозиции Дональд Туск после оглашения предварительных результатов выборов заявил, что уверен в своей победе. Он также назвал прошедшие выборы концом плохих времен и правления партии "Право и справедливость". Качиньский, в свою очередь, признал, что действительно сомневается в победе своей фракции.

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