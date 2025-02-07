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07 февраля, 18:57

Политика

МИД России призвал Францию пересмотреть решение о визе журналисту "КП"

Фото: 123RF/mikrokon

Российская сторона призывает Францию пересмотреть решение о невыдаче визы журналисту "Комсомольской правды". Соответствующая информация появилась на официальном портале министерства иностранных дел России.

"Как только это будет сделано, будем готовы пересмотреть ответные меры в отношении французского журналиста, которые были приняты в качестве реакции на отказ в возможности работать корреспонденту российского СМИ", – говорится в публикации.

Кроме того, в ведомстве призвали прекратить запугивать журналистов из России.

Франция дважды не предоставила визу для работы в Париже журналисту-международнику "КП" Александру Куделе. Российская сторона официально уведомила МИД Франции и французского посла в Москве о том, что примет ответные меры.

Отказ Франции выдать визы журналистам из России – это проявление дискриминации, отметил, в свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Французское министерство иностранных дел решило пересмотреть порядок аккредитации российских журналистов, сообщил при этом официальный представитель ведомства Кристоф Лемуан.

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