России недоступна информация о чужих расследованиях атаки на "Северные потоки" – МИД РФ

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Российская сторона сожалеет, что не может получить никакой информации от Швеции, ФРГ и Дании по расследованию диверсии на "Северных потоках", отметила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

"Мы с сожалением отмечаем, что мы не имеем возможности получить никакой информации от тех стран, которые заявили о собственных расследованиях, как Швеция, Дания, Германия", – передает РИА Новости ее слова.

Дипломат заявила, что такая ситуация является индикатором для РФ. Она говорит о влиянии Вашингтона и желании Запада скрыть правду, резюмировала Захарова.

Прокуратура Швеции сообщила о прекращении расследования ЧП на "Северных потоках" 7 февраля. В документе ведомства подчеркивается, что государство никак не связано с этим терактом.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал такое решение примечательным. При этом он заявил, что ему интересно, как к этому вопросу подойдут власти Германии, которые понесли существенные потери в результате подрыва газопроводов.

Сам инцидент произошел в конце сентября 2022 года. После диверсии были обнаружены четыре утечки. Из-за подрыва "Северных потоков" поставки газа по трубопроводам прекратились.



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