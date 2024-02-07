07 февраля, 18:02Политика
России недоступна информация о чужих расследованиях атаки на "Северные потоки" – МИД РФ
Фото: 123RF/mikrokon
Российская сторона сожалеет, что не может получить никакой информации от Швеции, ФРГ и Дании по расследованию диверсии на "Северных потоках", отметила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.
"Мы с сожалением отмечаем, что мы не имеем возможности получить никакой информации от тех стран, которые заявили о собственных расследованиях, как Швеция, Дания, Германия", – передает РИА Новости ее слова.
Дипломат заявила, что такая ситуация является индикатором для РФ. Она говорит о влиянии Вашингтона и желании Запада скрыть правду, резюмировала Захарова.
Прокуратура Швеции сообщила о прекращении расследования ЧП на "Северных потоках" 7 февраля. В документе ведомства подчеркивается, что государство никак не связано с этим терактом.
В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал такое решение примечательным. При этом он заявил, что ему интересно, как к этому вопросу подойдут власти Германии, которые понесли существенные потери в результате подрыва газопроводов.
Сам инцидент произошел в конце сентября 2022 года. После диверсии были обнаружены четыре утечки. Из-за подрыва "Северных потоков" поставки газа по трубопроводам прекратились.
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