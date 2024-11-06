Матвиенко пошутила над фамилией первого замглавы Минздрава Зеленского

Фото: пресс-служба Совета Федераций

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко во время правительственного часа с главой Минздрава РФ Михаилом Мурашко пошутила над фамилией первого замминистра ведомства Владимира Зеленского, трансляция велась на портале верхней палаты парламента.

Матвиенко посоветовала Зеленскому не называть громко свое имя.

"Зеленский Владимир Анатольевич – первый заместитель министра здравоохранения. То, что первый, хорошо, но с фамилией не очень вам повезло, честно говоря", – отметила спикер Совфеда.

Зеленский в ответ пожал плечами и улыбнулся.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова пошутила насчет оговорки главы США Джо Байдена, который во время саммита НАТО ошибся, предоставив слово "президенту Путину" вместо Владимира Зеленского. Комментируя сложившуюся ситуацию, дипломат в шутку назвала его "пророссийским кандидатом" на выборах, которые сейчас проходят в Штатах.