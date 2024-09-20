Матвиенко рассказала анекдот про двух женщин, постоянно разговаривавших в тюрьме

Фото: пресс-служба Совета Федераций

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко вспомнила анекдот про двух женщин, которые постоянно разговаривали в тюрьме, и поделилась им в ходе четвертого Евразийского женского форума.

"Две женщины просидели в одной камере 10 лет в тюрьме и так случилось, что они одновременно вышли за ворота тюрьмы и… Еще два часа проговорили", – цитирует ее слова РИА Новости, сказанные во время в ходе паритетной дискуссии "Взгляд на меняющийся мир".

Матвиенко заметила, что очень любит этот анекдот, а решения форума исполняются в реальности.

До этого экс-глава австрийского МИД Карин Кнайсль отмечала, что российские женщины остаются леди, где бы они ни работали. Это ее всегда поражало, когда она видела девушек, работающих в горной промышленности или в транспортной сфере. Политик подчеркивала, что умение оставаться леди также присуще женщинам Центральной Европы.

