Матвиенко сочла нецелесообразным введение сиесты на федеральном уровне

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Вопрос о введении сиесты и сокращении рабочего дня в особенно жаркие дни нецелесообразно решать на федеральном уровне. Эта проблема находится в зоне ответственности работодателей, подчеркнула председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

По ее мнению, именно они должны создавать для своих сотрудников "нормальные рабочие условия" на фоне аномальных температур.

Политик подчеркнула, что здоровье граждан необходимо ставить во главу угла. Однако, по ее мнению, не все должно регулироваться по "единому шаблону". Она отметила, что работодателям необходимо подходить к этому вопросу "ответственно и творчески", основываясь на особенностях конкретного региона и производства.

"Я работала в странах, где сиеста официально узаконена. Но я бы не хотела такой сиесты, потому что звонишь в МИД в 08:00 – еще не пришли. Звонишь в 14:00 – уже сиеста. Поэтому расслабляться не надо", – цитирует Матвиенко ТАСС.

При этом большинство работающих жителей Москвы и Подмосковья хотели бы, чтобы им предоставляли отдых после обеда.

Согласно результатам опроса, который проводился в начале аномально жаркого июля 2024 года, около 67% респондентов заявили о своем желании отдохнуть после обеда на работе в жару. При этом среди молодежи до 34 лет за сиесту высказались 83%, а из числа людей старше 45 идею поддержали 61%.

Инициатива о введении сиесты в жару в южных регионах России прозвучала летом 2023 года от главы фракции ЛДПР Леонида Слуцкого. Он предложил переводить в такой период часть сотрудников на удаленную работу или ввести 4-дневный режим работы. По мнению политика, так у работников будет больше времени, чтобы восстановиться.

