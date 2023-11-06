Администрация США планирует передать Израилю высокоточные бомбы на 320 млн долларов – СМИ

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Вашингтон планирует передать Израилю партию высокоточных бомб на сумму в 320 миллионов долларов. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.

Согласно данным газеты, администрация президента США Джо Байдена уже направила в конгресс уведомление о том, что собирается передавать Тель-Авиву. В материале уточняется, что речь идет о планирующих управляемых бомбах семейства Spice, которые разработала израильская компания Rafael.

Планируется, что по договоренности, дочернее подразделение концерна Rafael USA передаст вооружения своему головному офису.

При этом ранее в Белом доме заявили, что США пойдут на любые меры, чтобы не допустить разрастания палестино-израильского конфликта. Высокопоставленный представитель американской администрации подчеркнул, что сегодня работа по сдерживанию конфликта между Израилем и Палестиной является главным приоритетом для Соединенных Штатов.

7 октября Израиль подвергся массированной ракетной атаке со стороны сектора Газа. В сторону еврейского государства было выпущено несколько тысяч ракет.

В ответ на это Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи". 31 октября премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху сообщил, что военная операция в Газе вошла в третью фазу.

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