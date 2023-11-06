ХАМАС призывает генсека ООН создать международный комитет для проверки больниц в Газе

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Радикальное движение ХАМАС призвало генсека ООН создать международный комитет и проверить больницы в секторе Газа. Об этом со ссылкой на заявление движения сообщает ТАСС.

"Мы призываем генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша сформировать международный комитет для посещения больниц сектора Газа, чтобы проверить ложную версию оккупационных властей об использовании их в качестве укрытий", – указано в заявлении.

Движение назвало ложью заявления представителя израильской армии (ЦАХАЛ) о больницах в Газе. В ЦАХАЛ ранее заявляли, что под больницами на севере сектора Газа ХАМАС построили туннели и используют больницы как прикрытие для запуска ракет.

"Это не что иное, как ложь, призванная оправдать их [Израиля] продолжающиеся преступления против мирного населения, против раненых и пациентов больниц Газы", – подчеркнули в ХАМАС.

Ближневосточный конфликт обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля ответила на это операцией "Железные мечи".

Число погибших жителей Палестины от ударов Израиля по сектору Газа превысило 9,7 тысячи.

При этом израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что прекращение огня в секторе Газа возможно только при условии освобождения заложников. Израильские военнослужащие будут продолжать операцию, пока не победят.



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