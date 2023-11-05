05 ноября, 21:21Политика
Армия обороны Израиля заняла позиции на побережье сектора Газа
Фото: ТАСС/AP/Ariel Schalit
Военнослужащие ЦАХАЛ заняли позиции на побережье сектора Газа. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Армию обороны Израиля.
"В рамках расширения сухопутных операций за последнюю неделю 36-я дивизия (Армии обороны Израиля – Прим. ред.) действовала в северной части сектора Газа и достигла позиций вдоль побережья Газы", – отмечается в сообщении.
Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля в ответ на это начала операцию "Железные мечи".
Число погибших жителей Палестины от ударов Израиля по сектору Газа превысило 9,7 тысячи.
5 ноября сухопутные, военно-морские, военно-воздушные силы ЦАХАЛ атаковали свыше 2,5 тысячи целей ХАМАС в секторе Газа. Ударам подверглись объекты инфраструктуры, склады оружия, наблюдательные пункты и оперативные штабы палестинского движения.
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