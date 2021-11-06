В посольстве РФ считают, что военные США оставляют после себя хаос

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Американские военные оставляют после себя хаос во всем мире, заявили в посольстве РФ в Вашингтоне. Соответствующее утверждение было опубликовано в официальном Twitter-аккаунте российского дипведомства.

В посольстве отметили, что озадачены заявлениями Госдепартамента и Пентагона, которые касаются российских вооруженных сил на территории РФ.

"Посмотрите в зеркало. Это вооруженные силы США безрассудно разгуливают по всему миру и оставляют после себя хаос", – посоветовали в посольстве.

Ранее американское издание Politico обнародовало спутниковые фотографии, которые якобы подтверждают массированную переброску российской военной техники на границу с Украиной. Однако позднее выяснилось, что российская техника со снимков оказалась размещена в районе Ельни в Смоленской области, которая не граничит с Украиной.

По мнению пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, опубликованные американскими СМИ сообщения являются некачественными и недостоверными. Песков подчеркнул, что Россия никогда никому не угрожала, не угрожает и не представляет опасности ни для одной страны.

Позднее американские СМИ сообщили, что директор ЦРУ Уильям Бернс посещал Москву, чтобы предупредить власти России по Украине. По данным телеканала CNN, США внимательно следят за увеличением числа российских войск близ границы с Украиной.