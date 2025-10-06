Лукашенко запретил повышать цены в Белоруссии

Фото: depositphotos/palinchak

Президент Белоруссии Александр Лукашенко запретил любое повышение цен в стране с 6 октября. Об этом сообщает агентство БелТА со ссылкой на соответствующее решение Лукашенко по итогам совещания с экономическим блоком.

Во время встречи были подняты вопросы инфляции и роста цен в Белоруссии. Глава страны раскритиковал ответственные лица за недостаточный контроль в сфере ценообразования во всех сегментах рынка.

"С 6-го числа запрещается всякий рост цен. Запрещается! С сегодняшнего дня. Не с завтрашнего дня, а с сегодняшнего. Чтобы за сутки не накрутили цены. Поэтому с сегодняшнего дня рост цен запрещается. И не дай бог кто-то по бухгалтерии проведет задним числом что-то", – подчеркнул Лукашенко.

Вместе с тем президент Белоруссии допустил исключения из этого запрета по тем или иным позициям. Глава республики определил круг ответственных, которые будут уполномочены принимать такие решения.

Ранее СМИ сообщали, что владельцы региональных сетей АЗС в России начали получать письма от Федеральной антимонопольной службы (ФАС) с требованием снизить цены. К примеру, соответствующие предупреждения выдали владельцам сетей автозаправок в Тверской и Тюменской областях.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что правительство России принимает необходимые меры по стабилизации ситуации на топливном рынке.