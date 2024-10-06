06 октября, 21:21Политика
Армия Израиля ввела режим закрытой зоны в трех районах на севере страны
Фото: 123RF/vrej
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила районы Манара, Ифтах и Малкия на севере страны закрытой военной зоной. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу армии.
Въезд в эти районы воспрещен, уточнили в пресс-службе.
В сентябре армия Израиля провела серию массированных атак по инфраструктурным объектам "Хезболлы" на территории Ливана. Также израильская армия начала наносить удары по столице страны – Бейруту.
1 октября ЦАХАЛ сообщила о начале проведения ограниченной по масштабам наземной операции в приграничных районах на юге Ливана.
По словам премьер-министра еврейского государства Биньямина Нетаньяху, Израиль проводит военную операцию в Ливане "в интересах мира в регионе". Также ожидается визит главы французского МИД Жан-Ноэля Барро "для продолжения диалога" по ситуации.
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