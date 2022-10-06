В МИД РФ назвали фантазией претензии Польши о выплате репараций

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Претензии Польши к России о выплате репараций за потери во время Второй мировой войны лежат в области политических фантазий. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора третьего европейского департамента МИД РФ Олега Тяпкина.

Он назвал соответствующие претензии неадекватными. Тяпкин напомнил, что польские власти нередко обращаются к историческому ревизионизму при решении своих внутриполитических проблем.

"Их вопиющая аморальность очевидна: ведь если бы не победа СССР над нацистской Германией, то Польши как национального государства, польского народа не существовало бы, а миллионы поляков ждала бы незавидная участь порабощения и истребления от рук гитлеровцев", – считает Тяпкин.

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил о необходимости получения от России репарации за Вторую мировую войну. По его словам, Германия напала на Польшу после начала войны, а "Россия позже присоединилась к этой войне". Лидер Польши обвинил Германию в споре относительно репараций, которых добивается Варшава.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что соответствующие требования Польши представляют из себя политический экстремизм. По его мнению, Польша подобными требованиями осложняет контакты своей страны с такими союзниками, как Германия. Песков также в шутку предложил российским историкам "покопаться в XVI веке".



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