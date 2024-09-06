США выделят Киеву новый пакет военной помощи на сумму 250 млн долларов

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США выделят Украине новый пакет военной помощи на сумму порядка 250 миллионов долларов, говорится в заявлении на сайте Пентагона.

Пакет включит в себя боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, 155- и 105-миллиметровые и снаряды для артиллерии, противотанковые комплексы Javelin и AT-4, БМП Брэдли, а также бронетранспортеры M113 и транспортные средства с противоминной защитой.

Кроме того, в заявлении говорится, что власти США планируют добавить туда еще патрульные катера, патроны для стрелкового оружия, запчасти, вспомогательное оборудование, расходы на обучение ВСУ и другие различные услуги.

Ранее американские СМИ писали, что Штаты рассматривают идею передачи Киеву крылатых ракет JASSM дальностью более 926 километров. Тем не менее окончательное решение по поставкам еще не было принято, в данный момент власти США занимаются проработкой деталей.

В свою очередь, Европейская комиссия выделила Киеву еще 40 миллионов евро на ремонтные работы, электричество, отопление и жилье. Военная помощь Евросоюза Украине достигла 43,5 миллиарда евро, заявил в конце августа глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Если также учитывать помощь в гражданской сфере, то итоговые цифры превысят 100 миллиардов евро, уточнил он.