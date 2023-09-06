Схема движения изменится на ряде улиц Москвы 9 и 10 сентября

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 сентября, 13:04

Политика

Польша направила Путину сигнал, укрепив оборону на границе с Россией – СМИ

Фото: 123RF/algisb

Польша направила Владимиру Путину сигнал, укрепив на границе с РФ оборону. Об этом заявило британское издание Express.

"Правящая в Польше националистическая партия "Право и справедливость" отдает приоритет обороне на фоне опасений роста нестабильности на восточной границе страны", – сказано в сообщении.

Кроме того, источник отметил, что Польша собирается еще купить шесть батарей системы ПВО Patriot у США, чтобы укрепить безопасность своего региона от России.

Ранее польские власти ввели запрет на фото- и видеосъемку ключевых объектов страны из-за страха шпионажа со стороны РФ.

Накануне глава МВД Польши Мариуш Каминьский заявил, что спецслужбы страны заключили под стражу двух россиян, которых обвиняют в шпионаже и распространении пропагандистских материалов о ЧВК "Вагнер".

До этого СМИ сообщали о том, что в Польше ликвидировали якобы российскую шпионскую сеть, которая планировала взрывы поездов с оружием для Украины.

Польша начала выдавать Украине военнообязанных

Читайте также

политика
Ещё больше новостей — в телеграм-канале Москва 24 Подписывайтесь!
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика