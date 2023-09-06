Польша направила Путину сигнал, укрепив оборону на границе с Россией – СМИ

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Польша направила Владимиру Путину сигнал, укрепив на границе с РФ оборону. Об этом заявило британское издание Express.

"Правящая в Польше националистическая партия "Право и справедливость" отдает приоритет обороне на фоне опасений роста нестабильности на восточной границе страны", – сказано в сообщении.

Кроме того, источник отметил, что Польша собирается еще купить шесть батарей системы ПВО Patriot у США, чтобы укрепить безопасность своего региона от России.

Ранее польские власти ввели запрет на фото- и видеосъемку ключевых объектов страны из-за страха шпионажа со стороны РФ.

Накануне глава МВД Польши Мариуш Каминьский заявил, что спецслужбы страны заключили под стражу двух россиян, которых обвиняют в шпионаже и распространении пропагандистских материалов о ЧВК "Вагнер".

До этого СМИ сообщали о том, что в Польше ликвидировали якобы российскую шпионскую сеть, которая планировала взрывы поездов с оружием для Украины.

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