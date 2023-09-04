В Минобороны прокомментировали вторжение боевого вертолета Польши в Белоруссию

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Белоруссия не расценивает вторжение польского военного вертолета на свою территорию как провокацию Варшавы. Об этом рассказал агентству Sputnik министр обороны страны Виктор Хренин.

По его словам, польский вертолет нарушил границы Белоруссии из-за ошибки пилотов. Также Хренин отметил, что они с Польшей до сих пор взаимодействуют для того, чтобы обеспечивать полеты.

"Мы видели этот борт, мы знали, с какой целью он летит – патрулирование государственной границы, отслеживали полностью его полет. Мы, в отличие от наших агрессивных соседей, не расцениваем это как провокацию", – сообщил он.

Министр обороны подчеркнул, что после этого инцидента Минск не будет увеличивать военное присутствие на границе с Польшей.

Белорусский Госпогранкомитет заявил, что польский военный вертолет Ми-24 нарушил границу Белоруссии в Берестовицком районе Гродненской области в пятницу, 1 сентября. На этом фоне белорусский МИД вызвал временного поверенного в делах Польши Войцеха Филимоновича.

Ранее сообщалось, что польская сторона и страны Балтии в случае, если произойдет серьезный инцидент, закроют границу с Белоруссией и все погранпереходы. Речь идет как о пассажирских перевозках, так и грузовых, подчеркнул глава МВД Польши Мариуш Каминьский.