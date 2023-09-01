Варшава проанализирует заявление Минска о нарушении границы Белоруссии польским вертолетом

Фото: телеграм-канал "Пограничный комитет Беларуси"

Варшава относится с "осторожностью" к заявлению Белоруссии о нарушении польским вертолетом воздушного пространства республики и планирует его проанализировать. Об этом заместитель главы МИД Польши Павел Яблоньский сообщил в эфире телеканала Polsat.

Он подчеркнул, что такие заявления могут делаться в политических целях, в том числе в связи с парламентскими выборами в Польше, которые пройдут 15 октября.

Белорусский Госпогранкомитет заявил, что польский военный вертолет Ми-24 нарушил границу Белоруссии в Берестовицком районе Гродненской области в пятницу, 1 сентября. На этом фоне белорусский МИД вызвал временного поверенного в делах Польши Войцеха Филимоновича.

Ранее сообщалось, что польская сторона и страны Балтии в случае, если произойдет серьезный инцидент, закроют границу с Белоруссией и все погранпереходы. Речь идет как о пассажирских перевозках, так и грузовых, подчеркнул глава МВД Польши Мариуш Каминьский.

Польша решила отправить около 10 тыс военных на границу с Белоруссией