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Киевские власти утаивают потери украинских войск во время попыток наступления в Херсонской области, заявил РИА Новости заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.

По его словам, украинские войска с конца августа потеряли около трех тысяч человек и около 100 единиц подбитой иностранной военной техники, в том числе немецкой и польской.

Ранее в Минобороны России сообщили, что ВСУ предприняли неудачную попытку наступления в Херсонской и Николаевской областях на трех направлениях. В ходе боев было уничтожено 26 украинских танков, 23 боевые машины пехоты, сбито два штурмовика Су-25. В российском военном ведомстве добавили, что украинская сторона потеряла более 560 человек.

До этого украинские боевики нанесли удар из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS по Антоновскому мосту в Херсонской области 8 августа.

Замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) Кирилл Стремоусов отмечал, что ракеты удалось перехватить благодаря системам противовоздушной обороны.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

