Штаб Харрис подтвердил выбор губернатора Уолца кандидатом в вице-президенты США

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Губернатор штата Миннесота Тим Уолц стал кандидатом в вице-президенты США от Демократической партии. Соответствующее решение приняли в штабе действующего вице-президента и кандидата в президенты США Камалы Харрис, подтвердив ранее появившуюся информацию об этом.

"С вашей помощью Камала Харрис и Тим Уолц готовы выиграть эти выборы", – сказано на странице кампании Харрис, к которой также была прикреплена фотография губернатора вместе с действующим вице-президентом США.

Сам Уолц на своей странице в соцсети Х добавил, что партия утвердила его кандидатуру. Он подчеркнул, что для него участие в кампании Харрис является честью всей жизни.

В предвыборном штабе республиканца Дональда Трампа уже предупредили, что Уолц является либеральным экстремистом, представляющим опасность для страны.

6 августа в СМИ появилась информация о том, что Харрис выбрала Уолца кандидатом в вице-президенты Штатов. При этом о выдвижении своей кандидатуры на пост главы государства действующий вице-президент США объявила 25 июля, опубликовав агитационное видео и призвав американцев финансировать ее предвыборную кампанию.

2 августа по итогам онлайн-выборов Харрис набрала достаточное количество голосов делегатов Демократической партии, чтобы официально стать кандидатом на пост президента страны.

Другой кандидат в президенты США Дональд Трамп договорился с телеканалом Fox News о проведении дебатов с оппоненткой 4 сентября в Пенсильвании. Однако предвыборный штаб Харрис заявил о своем несогласии с этим решением, объяснив, что Харрис будет присутствовать на дебатах 10 сентября, чтобы обратиться к гражданам страны в прайм-там.

