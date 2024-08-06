Аббас заявил, что рассчитывает обсудить в России мирный процесс по Палестине

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Президент Палестины Махмуд Аббас рассказал, что в ходе визита в Россию собирается обсудить мирное урегулирование конфликта в секторе Газа. Об этом он сообщил в интервью РИА Новости.

"Постоянно проводим с президентом России обмен мнениями, консультируемся по всем важнейшим вопросам в целях продвижения мирного процесса, а также укрепления двусторонних и региональных отношений", – заявил он.

Аббас подчеркнул, что все эти темы будут подниматься в ходе его визита в Россию.

В интервью президент Палестины также заявил, что убийство главы политбюро движения ХАМАС Исмаила Хании затруднит переговоры о прекращении военной кампании Израиля в секторе Газа. По его мнению, организаторы убийства ставят перед собой цель затянуть и расширить конфликт.

Очередной виток эскалации на Ближнем Востоке произошел после убийства Хании в Тегеране, о смерти которого стало известно 31 июля.

По данным СМИ, ракета, попавшая в здание, где Хания останавливался на ночь, была запущена с воздуха из иностранного государства. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи в связи с этим приказал нанести удар по Израилю.