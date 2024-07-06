Реформатор Пезешкиан лидирует на президентских выборах в Иране

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Бывший министр здравоохранения Ирана Масуд Пезешкиан, принадлежащий к крылу реформистов, лидирует во втором туре выборов президента страны. Об этом сообщает издание IRNA со ссылкой на первые предварительные результаты голосования.

По данным местных избиркомов, Пезешкиану удалось заручиться поддержкой около 1,263 миллиона голосов, тогда как его единственный соперник – представитель духовного лидера Ирана в Высшем совете национальной безопасности республики, консерватор Саид Джалили – получил порядка 1,244 миллиона голосов.

Второй тур внеочередных выборов президента Ирана завершился в ночь на 6 июля. Явка составила около 49% – более 30 миллионов избирателей отдали свои голоса.

Ни один из кандидатов не смог набрать необходимые для победы 50% голосов в рамках первого тура выборов.