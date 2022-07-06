Лавров назвал ложью обвинения Киева в обстреле российских городов ВС РФ

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Утверждения киевских властей о том, что Вооруженные силы РФ обстреливают российские города, чтобы сорвать поставки иностранных вооружений на Украину, являются сознательной ложью, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Об этом сообщает РИА Новости.

"Ну, если коротко, врут, и факты хорошо известны, факты эти предъявляются нашим министерством обороны на ежедневной основе", – сказал глава МИД России.

Тем не менее, по словам Лаврова, страны Запада должны осознавать свою ответственность за гибель гражданского населения, независимо от заявлений президента Украины Владимира Зеленского и его команды.

"Запад должен осознавать свою ответственность за гибель мирных жителей, прежде всего, на Донбассе, в других частях Украины, где киевский режим использует эти вооружения против мирного населения, в качестве средств устрашения. По большому счету – это государственный террор", – заключил глава МИД РФ.

3 июля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле Белгорода со стороны Украины. В результате удара погибли 5 человек, четверо получили травмы. Также в медучреждение были доставлены двое: мужчина в тяжелом состоянии и 10-летний ребенок. Еще двоим врачи оказали помощь на месте.

По словам Гладкова, при обстреле со стороны ВСУ повреждения получили 26 многоквартирных жилых домов и 60 частных. Гладков отметил, что власти оперативно восстановят пострадавшее жилье.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

