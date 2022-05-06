Представитель Чубайса заявил, что у него нет зарубежной недвижимости

Фото: kremlin.ru
Анатолий Чубайс не посещал Италию и не имеет недвижимости в этой стране. Об этом ТАСС рассказал представитель политика.
"Анатолий Чубайс не посещал в течение последних месяцев Италию, у него нет и никогда не было ни личного самолета, ни зарубежной недвижимости ни в какой стране мира. Недавно Анатолий Борисович посетил Турцию, а затем Израиль, где обсуждал вопросы сотрудничества с рядом университетов", – заявил собеседник агентства.
Представитель Чубайса также подчеркнул, что в настоящий момент ни сам политик, ни его команда не занимаются медийной деятельностью и не участвовали в создании каких-либо информационных ресурсов. Так он прокомментировал появление телеграм-канала, который якобы был создан командой Чубайса.
"Все попытки приписать Чубайсу появление каких-либо новых медийных ресурсов, в том числе в телеграм, являются фейком", – заключил представитель.
Ранее Владимир Путин освободил Чубайса от должности специального представителя президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития. Позднее в Кремле уточнили, что он уволился по собственному желанию.
В ряде средств массовой информации также появились сведения, что Чубайс покинул Россию. В ответ на это пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что Кремль не интересуется перемещениями бывшего главы "Роснано".
Песков заявил, что Чубайс уволился по собственному желанию
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